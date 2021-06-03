Anadolu Adliyesi önünde "süresiz nafaka" eylemi 

Türkiye Aile Birliği Platformu ve 26 dernek, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Grup ellerinde "Süreli Nafaka Meclise", "Çocuklar Babasız Kalmasın" ve "Çocuk Haczi İnsanlık Suçudur" yazan pankartlar taşıdı.

"KADINLARIN BİR KISMI EVLİLİĞİ TİCARET HALİNE GETİRMİŞTİR"

Türkiye Aile Birliği Platformu adına konuşan Ayla Can "Nafaka uygulamasıyla kadınların bir kısmı evliliği maalesef ticaret haline getirmiştir. Velayetin her durumda anneye verilmesi, kadının boşanma kararını çok kolay almasına yol açmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sapkınlığının kadın hakları kılıfı adı altında eğitim ve idare sistemine bulaştırılması aile fertlerinin görev ve sorumluluklarını belirsizleşmektedir. Boşanma davalarının şiddet ve cinnetle sonuçlanabilecek şekilde yıllarca uzatılması, yetersiz ve yanlı bir yargılamanın yapılması cinnet ve cinayet sebebi olmaktadır. Şiddeti hiç bir şekilde tasvip etmiyor ve onaylamıyoruz" dedi.

ANKARA'DA TALEPLERİNİ DİLE GETİRECEK

Çocuklarının velayetini almak isteyen İsmail Kandaş, 18 aydır çocuğunu göremediğini söyleyen ve süresiz nafakanın kaldırılmasını talep eden Erkan Can ve 1,5 yıldır çocuğunu göremediğini ifade eden Taşkın Taşkın da basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasının ardından Gebze'den Ankara'ya yürüyüşe geçen 3 kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) taleplerini dile getireceklerini belirtti. Her şehirde durarak basın açıklaması yapacağı öğrenilen grup, 11 Haziran'da Ankara'da olmayı planladığını belirtti.

"2 MİLYON MAĞDUR VAR"

Ankara'ya yürüyüşe başlayan üç kişiden biri olan Erkan Can, "2 milyon mağdur için yürüyoruz. Çocuk haczi, çocuk icrası, süresiz nafaka için yürüyoruz. 2 milyon mağdur var" diye konuştu.