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Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk devam ediyor.

24 Aralık 2019 Salı 12:36
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Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu

İSTANBUL - Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine yaşandı. Ulaşım için toplu taşımayı tercih eden İstanbullular metrobüs yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Uzun kuyrukların yaşandığı duraklarda vatandaşlar üst geçit merdivenlerini çıkarken zor anlar yaşadı. Durağa gelen bir vatandaş yoğunlukla ilgili olarak, "Sefer sayılarının arttırılmasını talep ediyoruz" dedi.  

Bu arada, Altunizade metrobüs durağının yanı sıra Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs durağında da zaman zaman yoğunluk gözlemlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metrobüs YoğunluğuAltunizade
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