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Alınan karar sonrası başvurular başladı

Koronavirüs salgını ile mücadelede fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan son kararların ardından artık her yaş grubundan vatandaşlar, zorunlu haller hallerde, şehirlerarası seyahatleri için izin almak zorunda. Sultanbeyli'de bazı vatandaşlar seyahat izni alabilmek için kaymakamlığa gelmeye başladı.

01 Aralık 2020 Salı 15:56
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Alınan karar sonrası başvurular başladı

İSTANBUL - Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar; Valilik ve kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alarak, E­-devlet veya ALO 199 sistemleri üzerinden izin alabiliyor. Sultanbeyli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Vekili Fatih Akkurt, “Dün akşam açıklanan kararlar ile birlikte Sayın Kaymakamımız Metin Kubilay’ın emriyle biz seyahat kurulumuzu tekrar aktif hale getirdik. Vatandaşlarımız hafta içi seyahat yasağının olduğu zamanlarda ve hafta sonu şehirlerarası seyahat etmek istediklerinde E-devlet üzerinden, ALO 199 veya Kaymakamlığımıza şahsen müracaat ederek gerekçelerini belirtip evrakları ile seyahat edebilirler.” dedi.


Akkurt, izin alabilmek için geçerli zorunlu haller için de  şöyle konuştu:


 “Taburcu olduğu hastanede tedavisi tamamlanıp memleketine geri dönmek isteyenler, kendisinin eşinin ve kardeşinin birinci dereceden yakınının vefat etmesi durumunda. Cenaze nakillerinde en fazla 4 kişiye kadar refakat izni veriyoruz. ÖSYM’nin yaptığı merkezi sınavlara katılmak isteyenler ve bir refakatçileri, askerlik görevini tamamlayıp memleketine geri dönmek isteyenler, kamudan veya özel günlük sözleşme daveti olan kişiler, ayrıca ceza infaz kurumundan salıverilenler seyahat iznine tabidir. Seyahat kurulumuza müracaat edip izin belgesi talebinde bulunup belgelerini alabilirler.”


 Akkurt, “İlk uygulama 1 Aralık Salı günü bu akşamdan itibaren başlayacak olup Çarşamba günü saat 05.00’e kadardır. Bu süre zarfında ve hafta sonu seyahat yasağı bulunmaktadır. Seyahat yasağı olmayan zamanlarda herhangi bir izin belgesi olmaksızın seyahat edebilirler. Seyahat kısıtlaması bulunan zamanlarda 65 yaş ve üzeri, 20 yaş altı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımızın izne ihtiyacı olduğunun bilinmesini isteriz.” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 01.12.2020 16:00
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıMücadeleTedbirSeyahat Kısıtlaması
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