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Alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

ŞİŞLİ'de 5 katlı  bir binanın 2'nci katında  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı. 

14 Mart 2022 Pazartesi 09:08
Alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Baysungur  Sokak üzerinde bulunan 5 katlı  binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. O sırada binada bulunan vatandaşlar binadan yükselen alevleri fark ederek binayı boşalttı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de bu sırada çevrede bulunan vatandaşları binadan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede büyüyen yangında, daire alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Alevlere teslim olan daire ve apartmandakilerin yaşadığı panik, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliApartmanYangınİtfaiye
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