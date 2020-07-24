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Akpolat: Komşularımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz

Beşiktaş Belediyesi, 75 yaş üstü yalnız yaşayan, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için kurduğu Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Esenlik Hizmet Birimi çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini duyurdu. Esenlik Hizmeti ekiplerinin verdiği ‘Evde Temizlik - Hijyen Desteği’, ‘Evde Kuaför’ ve “Pratik Ev Düzenlemeleri” hizmetleri yoğun ilgi görüyor.

24 Temmuz 2020 Cuma 09:53
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Akpolat: Komşularımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz

Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne bağlı ‘Esenlik Hizmeti’ birimi, öncelikli olarak 75 yaş üstü yalnız yaşayan Beşiktaşlıların zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri evlerinde sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam yaratılmasını hedefliyor. Bu kapsamda “Evde Kuaför Hizmeti”, “Evde Temizlik-Hijyen Desteği” ve “Pratik Ev Düzenlemeleri Hizmeti” Beşiktaş Belediyesi’nin uzman personeli tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında hijyen standartlarına uygun bir şekilde vatandaşların evlerinde hizmet olarak sunuluyor.

“HİZMETTEN ÇOK MUTLUYUM”

Esenlik Hizmeti ekiplerince evinde temizlik yapılan Sevim Çokeker aldığı bu hizmetten çok mutlu olduğunu dile getirirken, “Beşiktaş Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Ekipler evimde gerçekten de çok titiz bir temizlik çalışması yürüttü. Başkanımız Rıza Akpolat’a her zaman yaşlıların yanında olduğu için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“KOMŞULARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Esenlik Hizmetleri ekiplerimiz 75 yaş üstü, yalnız yaşayan, engelli ve dezavantajlı komşularımızın ihtiyaçları doğrultusunda evlerini temizliyor, kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Komşularımızın hayatını kolaylaştırmaya ve her adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş BelediyesiRıza AkpolatTemizlikHizmetHijyen
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