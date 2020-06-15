Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi...
Andone'nin durumu endişe veriyor
Andone'nin durumu endişe veriyor
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni bölge bulundu
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni...
Fenerbahçe kupada final istiyor
Fenerbahçe kupada final istiyor
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AKOM'dan son dakika yağış açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 15:25
0 Okunma
AKOM'dan son dakika yağış açıklaması

İSTANBULAKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. Yağışların kenti terk etmeyeceğini belirten açıklamada "Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Ve Koordinasyon MerkeziAKOMİstanbulYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haliç'ten numune alınıyor
Haliç'ten numune alınıyor
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı
Sosyal mesafeli, maskeli ilk kilise düğünü yapıldı
Sosyal mesafeli, maskeli ilk kilise düğünü yapıldı
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı
Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı
Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı başlıyor...
Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı başlıyor...
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Emniyet kemeri ihmali 2 kardeşi ayırdı
Emniyet kemeri ihmali 2 kardeşi ayırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı