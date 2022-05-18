Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.401,90
ALTIN
927,02
DOLAR
15,94
STERLİN
19,80
EURO
16,77
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici...
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AKOM: 12.00'den 22.00'ye kadar sağanak yağış bekleniyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:29
AKOM: 12.00'den 22.00'ye kadar sağanak yağış bekleniyor

İSTANBUL - AKOM'dan İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yapıldı. 

Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.


 

12:00-22:00'YE KADAR YAĞIŞ 

İstanbul'da saat 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, saat 15.00'ten sonra il genelinde etkili olması beklendiği vurgulandı. Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Sıcak ve nemli havaların ardından, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeniyla, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, yağış anında fırtına ve gök gürültüsüyle birlikte, kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışların, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi. 


 

AĞAÇ DEVRİLEBİLİR, TABELA UÇABİLİR UYARISI

Şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için İBB ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığı belirtilen açıklamada, ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKOMSağanak Yağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denize +1 Nefes projesi başladı
Denize +1 Nefes projesi başladı
ŞÖMİNEDE YAKILAN ANILAR
ŞÖMİNEDE YAKILAN ANILAR
İBB TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
İBB TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
Denizanaları ve müsilajla ilgili dikkat çeken uyarı
Denizanaları ve müsilajla ilgili dikkat çeken uyarı
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de fabrika yangını
Beyoğlu’nda Milli Mücadele'nin ilk adımı kutlandı
Beyoğlu’nda Milli Mücadele'nin ilk adımı kutlandı
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
FSM'de AFAD konvoyu
FSM'de AFAD konvoyu
İstanbul'da Twich üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon
İstanbul'da Twich üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi