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Afganistan'dan tahliye edilen 271 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a taşınan 12'si bebek toplam 271 yolcu, Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçuşu ile saat 07.55'de İstanbul'a getirildi. 

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:35
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Afganistan'dan tahliye edilen 271 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen tahliye uçuşları, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor. Güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından dün Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan'daki İslamabad Havalimanı'na getirildi. İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

10 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak. 

"SAĞ SALİM ÜLKEMİZE DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

271 yolcu arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra Afgan vatandaşları da bulunuyordu. Kabil'den yurda dönen Türkler, yaşadıkları zor anları İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına anlattı. 3 ay önce Afganistan'a çalışmak için 2 arkadaşı ile giden hemşire İrem Kahraman Kabil Havalimanı'na ulaşmakta çok zorlandıklarını belirtti. Kahraman, "Amerikan askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya gidene kadar valizlerimizi filan attık. Güvenli bölgeye ulaşana kadar çok zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz andan itibaren Azerbaycan Türkleri ve Türk askerleri bizi aldı. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin çok yardımcı oldu. Sağ salim ülkemize dönebildiğimiz için çok teşekkür ediyoruz. 15 Ağustos'taki tahliye uçağına da binmek istedik ancak yetişemedik. Dün askeri uçakla İslamabad'a geçtik. Oradan da hiç beklemeden Türk Hava Yolları uçağı ile buraya geldik" dedi. 

7 yıldır Kabil'de çalışan Rafet Gürbüz ise Kabil'den İslamabad'a Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri uçağıyla geçtiklerini aktararak şunları söyledi: "Kabil Büyükelçimiz sağ olsun bizi uçağın kapısına kadar yolcu etti. Komutanlarımız çok ilgilendi. Biz orada çalışan sivil işletmecileriz. Herhangi bir sorun olmadı. İnşallah hiçbir askerimizin, vatandaşımızın burnu kanamadan sağ salim gelirler. Afgan halkı dışarıya(yurt dışı) gitmek istiyor. Afgan gençleri işsiz. Taliban'dan korkularından Avrupa ülkelerine, Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Ekonomik kaygıları var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Taliban'ın bir zulmünü görmedim. Biz de işletmelerimizi kapatmak zorunda kaldık."

DHA

Son Güncelleme: 19.08.2021 10:37
Anahtar Kelimeler:
AfganistanTHYTahliyeYolcuTalibanKabilTürkiyeUçak
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