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Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi başladı

KAĞITHANE Belediyesi'ne bağlı Hamidiye Gençlik Merkezi'nde afet gönüllülerine; deprem, sel gibi afetlerde işitme engellilerle doğru şekilde iletişim kurabilmeleri için işaret dili eğitimleri verilmeye başlandı.

Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi başladı

KAĞITHANE Belediyesi'ne bağlı Hamidiye Gençlik Merkezi'nde afet gönüllülerine; deprem, sel gibi afetlerde işitme engellilerle doğru şekilde iletişim kurabilmeleri için işaret dili eğitimleri verilmeye başlandı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 18:01
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Afet gönüllülerine işaret dili eğitimi başladı

Deprem öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı eğitimlerde afet gönüllülerine enkazdan çıkarılan dezavantajlı vatandaşlar için İşaret dili eğitimleri verildi.


İŞARET DİLİ ÖĞRENEN KURSİYERLER AFETLERDE ENGELLİLERLE İLETİŞİMDE OLACAK


Eğitimlerde İşaret diliyle, bilincinin açık olup olmadığını sorup öğrenme, kanama ve ağrısını sorup öğrenme, acil bir ihtiyacının olup olmadığını sorup öğrenme, kan grubunu sorup öğrenme, yol tarifinde bulunma, çağırılmasını istediği yakınlarının bilgisini sorup öğrenme, korkmaması, sakin kalmasını telkin etme konuları öğretiliyor.Kursiyerler eğitimler sayesinde afet anında karşısındaki işitme engelli bireyle işaret diliyle iletişim kurabilecekler.


ÖZTEKİN, “3 GÜNDE BİNDEN FAZLA AFET GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİM ALDI"


İstanbul’da beklenen olası deprem için sürekli hazırlıklar yaptıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Elazığ depreminden sonra işitme diliyle ilgili eğitimler vermeye başladık. Deprem anında enkaz altında kalan konuşamayan ve duyamayan kardeşlerimizle iletişim problemi oluşmasın diye arkadaşlarımızla gönüllü bir çalışma içerisine girdik. Buradaki gönüllü öğrencilerimize depremden sonra enkaz altından çıkarttığımız kardeşlerimiz, gençlerimiz için en azından anlık sorabileceğimiz ‘Herhangi bir yaran var mı, kan grubun nedir, acil ulaşmamızı istediğin bir aile yakının var mı?’ gibi soruları sormayı öğretmeye çalıştık. 3 günde binden fazla vatandaşımız afet gönüllüsü oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.  


AY, “KAĞITHANE BELEDİYESİ AFET SIRASINDA KULLANILMASI İÇİN İHTİYAÇLARIMIZI ÜCRETSİZ KARŞILAYACAK”


İşaret Dili Eğitmeni Ceren Ay şunları söyledi: “Kağıthane Hamidiye Gençlik Merkezi’nde yaklaşık 3 ay devam edecek olan işaret dili eğitimlerimize başladık. Amacımız farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek, son zamanlarda gündemimizde ne yazık ki deprem var. Bu konuda özellikle dezavantajlı arkadaşlarımız için depremden öncesi ve sonrasında ‘Ne yapmamız gerekiyor, nasıl tedbirler almamız gerekiyor gibi soruların cevapları üzerine arama kurtarma timinde gönüllü çalışacak olan arkadaşlarımızın eğitimlerine başladık. Dezavantajlı arkadaşlarımızın deprem öncesinde mutlaka yanlarında bir düdük ve bir el feneri bulundurmaları gerekiyor. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin, olası bir doğal afette kullanılması için dezavantajlı tüm arkadaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi malzemeleri, işitme cihazları, pilleri Kağıthane Belediyesi tarafından ücret temin edileceği müjdesini verdi”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane BelediyesiAfetGönüllüIşaret DiliDeprem
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