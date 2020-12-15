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Adnan Oktar suç örgütüne operasyon

İSTANBUL ile birlikte 9 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.

15 Aralık 2020 Salı 09:01
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Adnan Oktar suç örgütüne operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde Adnan Oktar organize suç örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler, örgütle bağlantılı olduğu öğrenilen kamuda görevli 3 doktor, 1 öğretmen olmak üzere 23 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Farklı ilçelerde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamak, bu yönde eylemlerde bulunmak, örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak için sosyal medyada çalışmalar yaptıkları öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarSuçörgütOperasyon
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