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Adem Köse’den yardım kolisi

Gençlik ve Spor Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Adem Köse yardım kolisi dağıttı  

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:13
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Adem Köse’den yardım kolisi

MURAT UYGUR / İSTANBUL

Türkiye Gençlik Spor Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Adem Köse ve ekibi ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda yardımında bulundu. Türkiye Gençlik Spor Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Adem Köse ve ekibi ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Türkiye Gençlik Spor Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında yüzünün gülmesi için harekete geçti. İl başkanı Adem Köse ve ekibi hazırladıkları yardım kolilerini, belirledikleri adreslere teslim etti. Ramazan ayı sebebiyle, özellikle zor durumda olan vatandaşları tespit ettiklerini belirten Adem Köse, "Hem Ramazan ayı olması, hem de korona virüs sebebiyle bir çok kişinin evinde olması sebebiyle bu yardımı yapmak istedik. Bu süreçte devletimiz ile birlikte hareket edersek başarılı oluruz. Muhtaç insanlarımızın yardımlarına koşmak için can siperane çalışıyoruz. Devletimiz yoksullara gerekli yardımları yapıyor, ulaşamadığı yere biz ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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Gençlik Ve Spor KonfederasyonuIstanbul Il BaşkanıADEM KÖSEYardım Kolisi
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