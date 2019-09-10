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Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı

Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı

10 Eylül 2019 Salı 15:51
7 Okunma
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı

İSTANBUL DHA 

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor

DHA

Anahtar Kelimeler:
ADALET SARAYIKartalAdliye
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