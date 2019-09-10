İSTANBUL DHA
Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor
DHA
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
İSTANBUL DHA
Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor
DHA