Adalarda tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar adalara akın etti. Büyükada'nın ormanlarında günü birlik tatil yapanlar geri de çöplerini bıraktı. Belediye görevlilerinin sürekli çöp toplamasının yanı sıra, ada sakinlerinden olan gönüllülerin de çöp topladıkları görüldü.



"4 GÜNDÜR ÇÖP TOPLUYORUZ"

Ancak bunun yeterli olmadığını ve yetişemediklerini belirten ada sakinlerinden Latife Yıldız, "Biz 4 gündür çöp topluyoruz. Sabah 06.30'dan bu saate kadar buralardayız, hala gidemedik evimize. Ada sakini olarak da duyarlıyız. Ayrıca insanların da biraz dikkatini çekmek istiyoruz. Belki bizi görür de halimize üzülürler ve çöp atmazlar diye düşünüyoruz. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz aslında. Üzerinden atlayıp geçemem. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi de öyle tutmak zorundayız. Sabahtan beri 30-40 poşet çöp topladık. Topluyoruz ama bitiremiyoruz. Toplayıp arkamızı dönüyoruz, ertesi gün yürüyüşe çıkıyoruz bakıyoruz ki yine aynı. Biz tabi ki toplamaya devam edeceğiz. Gelip burada nefes almak isteyen dışarıdaki misafirlerimizin de daha duyarlı olmasını istiyoruz. En azından bizim alabileceğimiz yerlere atsınlar, çok diplere de atmasınlar lütfen" dedi.



"İSTANBUL'DAN ÇÖP GETİRİYORLAR"

Ada sakini olduğunu belirten Erdoğan Gündüz ise, " Maalesef İstanbul'dan getirdikleri ne kadar çöp varsa hepsini bırakıp gidiyorlar. Çöp kutusu yanı başında olsa dahi oraya atmak yerine 10 metre yanına bırakıyorlar. Sanıyorlar ki torbaların ağzını bağladıklarında bir şey olmayacak. Oysaki kedi, köpek gelip onu dağıtıyor ve toplaması da zor oluyor. Ben yürüyüş yaparken de sürekli gönüllü olarak çöp toplarım. Naylon poşetler, plastik tabak ve çatallar, alüminyum kutular çok atılıyor" diye konuştu.



"BÖYLE CENNET GİBİ BİR YER DÜNYADA YOK"

Çöp probleminin bayramda vapur seferlerinin ücretsiz olmasından kaynaklandığını ileri süren Turan Uzun, "Bayram günleri vapurlar, motorlar bedava. Herkes adaya geliyor. Leş gibi her taraf, bu uygulamanın adaya faydası yok zarardan başka. Bayram günleri buraya ulaşım bedava yapılmamalı. Normal günler gibi işlem yapılmalı. Yani ada pislikten geçilmiyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesini istiyoruz ama maalesef o bilinçte insanlar da yok. Yazık, böyle cennet gibi bir yer dünyada yok. Ben denizciyim dünyayı da gezdim ama böyle bir yer yok" ifadelerini kullandı.