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Adalar'da yangın tatbikatı

ADALAR'da İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Amacımız yangın durumunda reflekslerimizi arttırabilmek, eksikliklerimizi tespit etmek ve gidermek için önlemler almak" dedi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 17:02
Adalar'da yangın tatbikatı

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan tatbikata 121 personel, 27 kara ve 6 deniz aracı katıldı. İSKİ Genel Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Müdürlüğü, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, İGDAŞ ve Şehir Hatları A.Ş. ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Belediyesi, 112 Acil/UMKE, 1'nci Ordu Komutanlığı ve Tarım Orman Başkanlığı 1. Bölge Müdürlüğü de tatbikata katıldı.

Tatbikat, Maltepe Sahili'nden çıkartma gemisine personel alınması ve araçların yüklenmesiyle başladı. Tatbikat senaryosuna göre, 6 Haziran pazartesi günü saat 11.13'te Büyükada Yörük Ali Plajı'ndan yangın ihbarı yapıldı. İhbarla birlikte Adalar Orman Yangını Operasyon Planı devreye girdi. Plana göre tüm operasyon ekipleri bölgeye sevk edilerek, yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. 

Saat 11.15'te Maltepe Grup Amirliği 1 araç 2 personelle çıkarma gemisine ulaşmak için harekete geçti. Saat 13.05'te Büyükada'da yapılan yangın söndürme çalışmaları sırasında, yangının ortasında kalan bir gönüllü ve bir itfaiye personelinin yaralandığı anlaşıldı. Yaralılar kurtarılarak, ambulansla iskeleye sevk edildi. Deniz ambulansıyla bu kez Kartal iskelesine götürülen yaralılar, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. 

"EKSİKLİKLERİMİZİ TOPLANTIDA MASAYA YATIRACAĞIZ"

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, 2022 yılının tatbikatlar yılı olduğunu hatırlatarak "AKOM koordinatörlüğünde İtfaiye Daire Başkanlığı aracılığıyla, İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı, Adalar Yangın Operasyon Planı kapsamında burada tatbikat gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizin 10 birimi ile 1'nci Ordu Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de katkıda bulundu. Amacımız bir yangın durumunda reflekslerimizi arttırabilmek, eksikliklerimizi tespit etmek ve gidermek için çeşitli önlemler almak. Eksikliklerimizi gerçekleştireceğimiz toplantıda masaya yatıracağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdalarYangınTatbikatAKOMİBB
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