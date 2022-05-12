Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.379,97
ALTIN
913,35
DOLAR
15,40
STERLİN
18,92
EURO
16,12
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adalar'da tırtıl seferberliği; Hem doğaya hem de insana zararlı

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:00
Adalar'da tırtıl seferberliği; Hem doğaya hem de insana zararlı

İSTANBUL - Büyükada'da bulunan kızılçam ormanlarını istila eden çam kese böceği adı veriler tırtıllarına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böcekleri, "Ekolojik denge adacığı" adı verilen bölgelerde toplanarak, 'Fireix Cauduta' cinsi türü sinekleriyle yok ediliyor. Adalar'da tırtılların her yıl 300 hektarlık alana zarar verdiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, " Hem yeşil dokuyu azaltıyorlar hem de insanlara alerjik olarak zarar veriyorlar. Zararları faydalarından daha fazla" dedi.


 

KİMYASAL YERİNE BİYOLOJİK MÜCADELE

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yangından sonra ormanlara en büyük zararı veren çam kese böceği adı verilen tırtıllar için müdahale başlattı. Adalar'da her yıl yaklaşık 300 hektarlık alana zarar verdiği belirtilen tırtıllar için mücadele iki aşamalı yapılıyor. Biyolojik mücadele kapsamında "Ekolojik denge adacıkları" kuruldu.  Adacıklarda toplanan çam kese böcekleri, 'Fireix Cauduta' adı verilen sinekler ile yok ediliyor.  Bu sineklerin üretimini de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Tel örgülerle çevrilen ve su hendekleri bulunan adacıklarda toplanan tırtılları suya gelen sinekler yok ediyor. Bu arada İnsanlara yönelik zararları için de Adalar'a uyarı tabelaları konuldu.


 

“YEŞİL DOKUYU AZALTIP, İNSANLARA ZARAR VERMEKTEDİR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Orman Bölge  Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, çam kese böcekleri ile kimyasal yollarla mücadele etmediklerini belirtti.

Çelen, “Adalar'da her yıl 300 hektarın üzerinde kızılçam ormanında çam kese tırtılları oluyor. Sayı söylemek mümkün değil milyonlarca diyebiliriz. Alan olarak 300 hektarlık alanda zarar meydana gelmektedir. Tırtıl diye bahsettiğimiz böcek, çam kese böceği tırtıllarıdır. Ada ormanlarındaki kızılçam ağaçlarının yapraklarını yemek suretiyle zarar vermektedir. Yapraklarını yediği için ağaçların zayıflamasına sebep oluyor. Böcekler ağaçların kurumasına sebep olmaktadır. Özellikle bahar aylarında tırtıllar ağaçların tepesinden toprağa inmektedir. Pikniğe gelen vatandaşlarımız görmüşlerdir, tırtıllar peş peşe dizilip toprağa inmektedirler. Bu inme esnasında bilmeden tırtıllara temas edilirse, çocuklar ve hayvanlar onlarla oynarlarsa alerjik tüyler havaya uçuşup kaşıntılara ve kızarıklıklara sebep olmaktadır. Hem görüntü olarak yeşil dokuyu azaltmaktadır hem de insanlara alerjik olarak zarar verebilmektedir. Zararları faydalarından daha fazladır. Kimyasal mücadeleyi kullanmıyoruz, diğer faydalı canlılara zarar verdiği için kimyasal  kullanmıyoruz" diye konuştu. 


 

"SİNEKLER ÇAM KESE BÖCEKLERİNİ PARAZİTLİYOR"

Ahmet Yasin Çelen, sinekler sayesinde tırtıl sayısının azaldığını belirterek, “Adacık yöntemi dediğimiz çam kese böceklerine parazit olan sineklerin yaşam alanını oluşturuyoruz. Çam kese böceklerini burada bir araya getiriyoruz. Sinekler de buraya yumurtasını bırakıp burada çoğalıp doğaya dağılarak ağaçlardan toplamadığımız çam kese böceklerini parazitliyor. Parazit sinekler, ağaçların tepesindeki tırtıllara yumurtalarını bırakıyorlar. Yumurta koyulmuş tırtıllar toprağa indiğinde toprağın altında kısmen hayatını kaybediyor. O sinekler ise onlardan beslenip tekrar doğaya dönüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdalarTırtıl Seferberliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erenköy'de gümrükte yoğunluk; TIR'lar uzun kuyruk oluşturdu
Erenköy'de gümrükte yoğunluk; TIR'lar uzun kuyruk oluşturdu
Yosunların sardığı Büyükçekmece gölü için uyarı
Yosunların sardığı Büyükçekmece gölü için uyarı
Büyükçekmece Gölü'nde yosun artışı
Büyükçekmece Gölü'nde yosun artışı
Yüzen tarih İstanbul'da
Yüzen tarih İstanbul'da
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
İstanbul'a turist akını bekleniyor
İstanbul'a turist akını bekleniyor
Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yasaklandı
Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yasaklandı
"Sarı" lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı
"Sarı" lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı
Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu
Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma