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Adalar'da karantina sonrası ilk hafta sonu yoğunluğu

Karantinanın kalmasıyla ilk hafta sonunda Adalar'da yoğunluk yaşandı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:41
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Adalar'da karantina sonrası ilk hafta sonu yoğunluğu

İSTANBUL - Koronavirüs salgını kapsamında  26 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar giriş-çıkış yasağını bulunduğu Adalar'da ilk hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonunu Adalar'da değerlendirmek isteyenler iskelelere koştu. 


GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Büyükada'ya gelenlerin maske taktığı görüldü.  Uzun zaman sonra Büyükada'ya gittiği için heyecanlı olan Dimar Şahin, "Çok heyecanlıyım. Yaklaşık 3 aydır Adalar'a gidemiyoruz. Havada temiz bugün. Güneşli bir hava var. Tam ada havası var. Adalar'da bir tur atıp geleceğim. Uzun zaman oldu. Özledik. Faytonlar için değil ben sadece şöyle bir deniz kenarında tur atıp geri döneceğim" dedi. Adalar'a giden diğer bir kişi ise, "Virüsten dolayı bayağı evde kaldık. 3 ay sonunda temiz bir hava almaya gideceğiz. İyi olacak inşallah. Adalar'da biraz gezip, temiz hava alıp geleceğiz. Biz her sene gidiyoruz. Bu sene biraz şeyler oldu virüsten dolayı. Şimdi bakalım ilk gidişimiz bu sene. Biraz temiz hava alıp geleceğiz" diye konuştu.


KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ADALAR'A GİRİŞ DURDURULMUŞTU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında, belirlenen istisnalar dışında adalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştu. 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar tekrar başlamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıAdalarHafta Sonu Yoğunluğu
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