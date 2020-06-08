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Adalar Belediyesi'ne silahla saldıran şüpheli tutuklandı

Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldıran Muratşen A., “Kamu malına kasten zarar verme" suçundan tutuklandı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 16:51
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Adalar Belediyesi'ne silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Adalar Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde pompalı tüfekle saldırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Muratşen A.(70), emniyet işlemlerinin ardından Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Muratşen A., savcılık sorgusunda, Maden Mahallesi Gazi Mihal Sokak'ta bir bahçe kiraladığını, yasal izinleri alarak elektrik ve su bağladığını, bahçeye yaptığı kamelya nedeniyle şikayet edildiğini, şikayetler üzerine Adalar Belediyesi'nin elektrik ve suyunu kestiğini söyledi.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Bu olay nedeniyle defalarca belediyeye gittiği halde sorununu çözemediğini söyleyen Muratşen A., “Hakkımı yediklerini düşünüyorum. Bu sabah 06.00 sıralarında eşime ait av tüfeğini alarak alkollü olmamın da etkisi ile belediye binasının önüne gittim. 3 yıldır bu işle uğraşmanın vermiş olduğu kızgınlıkla boş olduğunu bildiğim belediye binasının üst katlarına havaya doğru ateş ettim. Kesinlikle kimseye zarar verme amacım yoktu. Hiçbir insanı hedef olarak seçmedim. Alkolün etkisi ile böyle bir hata yaptım. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Belediyenin uğramış olduğu zararı tazmin etmek istiyorum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. 

Muratşen A., savcılık sorgusunun ardından, “Kamu malına kasten zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Mahkemedeki sorgusunda savcılık ifadesini tekrarlayan Muratşen A., 5-6 el ateş ettiğini, bu sırada silahın tutukluk yaptığını, “Bir kişi yanıma gelerek ateş etme dedi, bende kendi rızamla silahı verdim" dedi. Muratşen A., ifadesinin ardından, “Kamu malına kasten zarar vermek" suçundan tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalar BelediyesiSilahSaldırı
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