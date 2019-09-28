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‘Acil Ulaşım Yolları’ otoparka dönüştü!

İstanbul'un ‘Acil Ulaşım Yolları’ otoparka dönüştü

‘Acil Ulaşım Yolları’ otoparka dönüştü!

İstanbul'un ‘Acil Ulaşım Yolları’ otoparka dönüştü

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:19
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‘Acil Ulaşım Yolları’ otoparka dönüştü!

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul'un birçok ilçesinde doğal afet ve olağanüstü acil durumlar için "1 Derecede Acil Ulaşım Yolu" bulunuyor. 24 saat park yasağına rağmen bazı duyarsız sürücüler bu noktalara araçlarını park ederek adeta otoparka çevirmiş durumda 

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4'lük Marmara Depremi'nin ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'daki birçok ilçedeki  562 cadde ve sokak '1.Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu' ilan edilmişti. İstanbul'da  iki gün önce yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte oluşan trafik yoğunluğu bu yolların işlerliğini yeniden gündeme getirdi. 

İstanbul'daki acil ulaşım yolları duyarsız sürücülerin araçlarını park ettiği alanlar haline gelmiş durumda. Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Nüzhetiye Caddesi ve Nişantaşı Valikonağı Caddesi bu noktalardan yalnızca birkaçı. Sürücüler araçlarına park yeri bulamadıklarından şikayet ederken vatandaşlar ise acil ulaşım yollarına araçların park etmelerini doğru bulmuyor. 

ARAÇLARIN OTOPARKA PARK ETMELERİ GEREKİR

Aracını acil ulaşım yoluna park eden sürücü, "Park halindeyim ama aracımın başındayım. Acil bir durum olsa aracımın başındayım yol veririm.  Doğru bulmuyorum araçların otoparka park etmeleri gerekiyor. En tehlike anlarda nasıl cep telefonlarına ihtiyaç duyuyorsak ulaşıma da o derece ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle yollarında açık olması gerekli" dedi. 

ARAÇLARA PARK YERİ BULMALARI LAZIM

Park yeri olmadığı için aracını park etmek zorunda kaldığını söyleyen başka bir sürücü ise, "Hastam var o yüzden burada durdum. Vatandaş trafikte bilinçli seyir halinde olursa hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ben aracımdayım acil bir durum olduğunda zaten çıkarım ama burada araçlarını park edip giden sürücüler de var. Ülkede bir park sorunu var. Bu araçlara bir park yeri bulmaları lazım İstanbul'da nereden baksanız 3-4 milyon araç trafikte bu araçlar nereye park yapacak" dedi. 

BURADA HER ZAMAN TRAFİK SIKIŞIKLIĞI OLUŞUYOR

Nişantaşı'nda oturduğunu belirten Nevzat Çoşkun ise  "Nişantaşı'nın kaderi bu otopark sıkıntısı yüzünden araçlar hatta iki sıra şeklinde de park ediyorlar. Dolayısıyla burada her zaman bir trafik sıkışıklığı oluşuyor. Bazıları da karşı tarafa park ettiği zaman geçilmez bir hal alıyor" dedi. 

AFET VE YANGINDA ARAÇLARIN ULAŞMASI ZOR OLUR

Başka bir vatandaş ise "Burada araçların park etmesini doğru bulmuyorum. Araçların sağlı sollu park etmeleri çok sıkıntılı. Bir afette bir yangında araçların ulaşması çok zor olur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Acil Ulaşım YollarıİstanbulDeprem
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