Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1497
ALTIN
430.558
DOLAR
7.1833
STERLİN
9.8285
EURO
8.6850
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel Alacak
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel...
Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor
Belediyeye ait işyerleri kiraya...
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
Koruma ve güvenlik görevlisi...
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 42’nci yılında mezarı başında anıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:55
15 Okunma
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Abdi İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya kızı Nükhet İpekçi İzet, Milliyet Gazetesi yazı işleri Müdürü Bertan Ağanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, CHP İstanbul İl Genel Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, Demirören Medya çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı ve ardından dualar edildi. Nükhet İpekçi İzet, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 "Geçmiş, geçip gitmediği için bazı sözler sürekli söylenmek zorunda. Kabak tadı da verse söylenmek zorunda. Herkesin bildiğini, kimse resmen görmez söylemezse, söz söyleme gereği doğan böyle bir yıldönümünde şaşkın bir aymaza benzetilme pahasına, yine aynı soruları sormak zorundayım. Çünkü aslında bu kalakaldığımızın resmi. Artık kalakalmayalım, artık bu kadar çok oyuna gelmeyelim. Bizi bu kadar çok öldürenlere karşı hep birlikte “bir dakika” diyebilelim diye sürekli tekrarlama gereği hissediyor. Tıpkı bir papağan gibi tekrarlayıp kayıplarımızı virgüllerle sıralıyoruz ve sonunda 'kimler yaptı?' diye soruyoruz. Çünkü elimizde somut bilginin, resmi tebliği yok. Örgütleyenler, emir verenler, oyuncular, yardımcı oyuncular, gizleyenler, şahitler, görevi kötüye kullananlar nerede? İpuçları nerede? Yok edilmiş bilgilerin izi nerede? Kaçırılmış ve yeşil pasaportlarla devlet görevlisi olarak dolaştırılmışlar nerede? Ve hatta dosyalar nerede? Bütün bunlar varken yok edilmişse, hiçbirinin gereği yapılmamışsa acaba biz her şey 'kabak gibi aydınlık' diyebilir miyiz?"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdi İpekçiAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 
Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı
Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Jandarmanın villaya yaptığı uyuşturucu baskını
Jandarmanın villaya yaptığı uyuşturucu baskını

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma