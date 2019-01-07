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ABD savaş gemisi İstanbul’dan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul’dan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:55
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ABD savaş gemisi İstanbul’dan geçti

İstanbul DHA 

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.  

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale açıklarına ulaştı.  Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Marmara Denizi'nden gelerek saat 19.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi, saat 21.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açıldı. 

GEMİDE KARARTMA UYGULANDI

ABD'ye ait savaş gemisinin geçişi sırasında karartma uygulandığı ve mürettebattan bazı askerlerin güverten çevreyi izlediği görüldü. Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken tüm ışıklarını söndürerek geçişini tamamladı. 

DHA

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