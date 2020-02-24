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ABD'de okumak ve yatırım yapmak isteyenler için seminer düzenleniyor

ABD'nin Maine Eyaleti’nden 6 yetkili eğitim, yatırım ve hukuk alanlarında seminerler vermek için Türkiye’ye geldi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:32
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ABD'de okumak ve yatırım yapmak isteyenler için seminer düzenleniyor

İSTANBUL - Türk eğitim, yatırım ve hukuk camiasını aynı noktada toplayacak seminerler hakkında konuşan ISEWorld Kültürlerarası Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit, “ABD'ye yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık” dedi.

Yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan ISEWorld Kültürlerarası  Değişim  Programları önderliğinde  ABD'nin Maine Eyaleti’nden 6 yetkili eğitim, yatırım ve hukuk alanlarında seminerler vermek için Türkiye’ye geldi. 

Yetkililer 23 Şubat’ta İstanbul’da, Amerika’da eğitim almak isteyen öğrencilerin velileri, Türk yatırımcılar ve hukukçularla buluşuyor. Yetkililer 26 Şubat 16.30’da Ankara’da, 29 Şubat 15.00’te İzmir’de Türkiye’den eğitim, adalet ve finans temsilcileri ile bir araya gelecek. Türk eğitim, yatırım ve hukuk camiasını aynı noktada toplayan seminerler dizisinde küreselleşmeyle sınırları ortadan kaldıran yeni dünyanın kapılarının aralanması hedefleniyor. Bu kapsamda eğitim alanında farklı burs olanakları sunuluyor. Ayrıca iki ülke arasında yeni iş bağlantıları kurma ve ortaklıklar kurulması için de olanak sağlanması planlanıyor. 

“TÜRKLER EN ÇOK MAİNE’İ TERCİH EDİYOR”

Yaşam koşulları nedeniyle ABD'nin diğer eyaletlerine göre Maine’in Türklerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olduğunu vurgulayan Main Eyaleti Eğitim ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Zeynep Türk, “Maine Eyaleti hem yaşam koşullarının yüksek standartlarda hem de Türk dostu olması ile dikkat çekiyor. Bölgeye yatırım yapan pek çok Türk olmasının yanı sıra çocuklarını buradaki okullarda burslarla okutan Türk aileler uygun şartları gözeterek büyük yatırımlar da gerçekleştiriyorlar. Yaz dönemlerinde özellikle Maine Dil Okulları’nı tercih eden öğrencilerle birlikte bölgedeki Türk nüfusu da artış gösteriyor. Bu anlamda Maine Eyaleti, Türk-Amerikan yaşam tarzının bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Hem yatırım hem de eğitim olanakları için büyük fırsatlardan haberdar olmak adına böyle bir zirvenin gerçekleştirilmesinden oldukça memnunuz” dedi.

“AMERİKA HAYALİ OLANLARA KAPI ARALIYORLAR”

ISEWorld Kültürlerarası Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit ise düzenlenecek bu zirvelerin Amerikalı ve Türk uzmanları bir noktada buluşturması, her iki ülkenin de birbirlerinin yöntem ve deneyimlerini paylaşması adına önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi: “Son zamanlarda Amerikalıların Türkiye’ye olan ilgisi arttı. Yılda bin 500’ü aşkın öğrenciyi yurt dışında eğitim hayaline kavuştururken, bugünlere geleceğimizi hiç beklememiştik. Hem öğrenciler hem de aileleri Amerika’yı eğitim ve yaşam için tercih ediyor. Bizler gerçekleştirdiğimiz temasları göz önünde bulundurduğumuzda, yalnızca eğitim için değil yatırım ve hukuk alanlarında da farklı ilerlemeleri gerçekleştirecek kapılar açabileceğimizi gördük. Böylece sadece lise ve üniversite öğrencileri ya da dilini geliştirmek isteyen kişiler için değil, Amerika’ya yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDnin Maine EyaletiOkumak Ve Yatırım YapmakSeminer
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