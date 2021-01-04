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80 Saatlik kısıtlama sona erdi, İstanbul yollarında hareketlilik başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:06
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80 Saatlik kısıtlama sona erdi, İstanbul yollarında hareketlilik başladı

Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 5'incisi 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKısıtlamaSokakYasakPandemiKoronavirüs
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