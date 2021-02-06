65 yaş ve üstü vatandaşlara belediyeden HES kodlu kart 

Başakşehir Belediyesi, ilçenin 65 yaş ve üstü vatandaşlar için anlamlı bir uygulama başlattı. Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurumları, pazar yerleri ve benzeri birçok noktada zorunlu hale gelen HES Kodu uygulamasının kullanımı, Başakşehirliler için daha kolay bir hale getirildi. Akıllı cep telefonu olmayan veya kullanmakta zorluk çeken 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine özel HES Kodu Kartı hazırlandı.

TEK TEK ARANIP BİLGİLENDİRİLDİLER

Uygulama kapsamında ilçe genelindeki yaklaşık 10 bin 65 yaş ve üzeri Başakşehirli tek tek aranarak bilgilendirildi. Başakşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi (BİKOM) görevlileri tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından talep eden ilçe sakinlerine HES Kodu bilgileri alınarak kart basıldı.

KİŞİYE ÖZEL KARTLAR EVE TESLİM EDİLİYOR

HES kodunu alamayanlar için ise Başakşehir İyilik Zamanı (BİZ) projesinin gönüllüleri devreye giriyor. Biz ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği 65 yaş ve üstü ilçe sakinlerinin bilgilerini oluşturuyor. QR ve HES kodlarının bulunduğu kart basıldıktan sonra Başakşehirlilerin evlerinde teslim ediliyor.