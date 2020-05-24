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65 yaş ve üstü bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı

Bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, hem birbirleriyle bayramlaştı hem de yürüyüş yaptı.

24 Mayıs 2020 Pazar 15:29
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65 yaş ve üstü bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı. Saat 14.00 itibariyle başlayan izin 20.00'ye kadar devam edecek. Avcılar Halide Edip Adıvar Parkı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar  hem birbirleriyle bayramlaştı hem de yürüyüş yaptı.

Yürüyüş yapmaya gelen bir kişi "Her hafta çıkıyorum. Ekmek alıp biraz yürüyüş yapıp eve dönüyorum. Bugün bayram birkaç arkadaşımı görüp eve gideceğim. İzin verildikçe arkadaşlarımla parkta buluşuyorum. Bugün de buluşup dertleşeceğiz ondan sonra eve gideceğiz." dedi.

Parkta arkadaşlarıyla buluşan Ali Kaya ise "2 aydır yaş almış kişiler olarak, belirli günlerde sokağa çıkıyoruz. Bayram dolayısıyla 6 saatlik dışarıya çıkma izni verdikleri için arkadaşlarla mesafeyi koruyarak belirli bir sorumluluk içinde yürüyoruz." dedi.

DHA

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65 Yaş Ve üstüBayramın Birinci GünüSokağa çıktılar
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