Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1438.73
ALTIN
490.02
DOLAR
8.5411
STERLİN
11.6380
EURO
9.9835
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alımı
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği...
Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak
Sivas'ta ticaret, turizm, konut...
İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak
İzmir'de kat karşılığı inşaat...
Rumeli Semih'ten Yepyeni bir şarkı: Ferdanem 
Rumeli Semih'ten Yepyeni bir şarkı:...
Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine Gündemde 
Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine...
İş fırsatları için hemen tıkla!

5 metre yükseklikten düştü; çığlıklarını apartman sakinleri duydu

ŞİŞLİ'de 5 metre yükseklikten bina bahçesi ile gecekondu arasındaki  boşluğa düşen kişi yaralanarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

20 Ağustos 2021 Cuma 10:55
14 Okunma
5 metre yükseklikten düştü; çığlıklarını apartman sakinleri duydu

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarından meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, binanın bahçesi ile gecekondunun arasındaki boşluğa düştü. 5 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi bulunduğu yerde mahsur kaldı ve yardım çığlıkları atmaya başladı. Bir süre bağıran kişiyi yan tarafta bulunan daire sakinleri fark etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

MAHSUR KALAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boşlukta bulunan yaralı kişiye müdahale edemedi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağ ayak bileği kırılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"POLİSE HABER VERMEYİN BEN ÇIKARIM"

Sesleri duyup balkonda boşluğa düşen kişiyi gören Fatih Kamber "Sabah vatandaşın sesini duyduk, bulunduğunuz yerden gösterdiğiniz yere düştü. Biraz stres oldu. 'Polise haber vermeyin, ben kendim çıkarım' diyordu. İtfaiye, polis ve ambulans hepsi beraber geldi, çok büyük bir sıkıntısı yok. Arkadaşı bulunduğu yerden kurtardılar. Pantolonu falan yırtılmıştı. İlk başta biz şüphelenmiştik. Muhtemelen bir kaza" diye konuştu.

"TELEFON İLE KONUŞUYOR ZANNETTİM"

Boşlukta mahsur kalanın yanına gelen Halil Çakır da "Sabahın 08.30'undan bağırmalar vardı. Ben telefon ile konuşuyor zannettim. Ona  'bağırma' diye seslendim. Bir baktık ki buradaki boşluğa düşmüş. Sağ bileği kırılmış. Önce burada oturduğunu söyledi sonra başka bir binada oturduğunu söyledi. Üzerinde kimlik yoktu" dedi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliMecidiyeköyKazaDüşmeİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Afganistan'dan tahliye edilen 271 yolcu daha Türkiye'ye getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 271 yolcu daha Türkiye'ye getirildi
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
Sancaktepe TEM Bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası; 5 yaralı
Sancaktepe TEM Bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası; 5 yaralı
Önce reklam panolarını devirdi sonra 2 otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Önce reklam panolarını devirdi sonra 2 otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu 
Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu 
Zeytinburnu'nda "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" yenilenerek hizmete açıldı
Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı
Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma