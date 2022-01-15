47 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 14 Ocak 2021 tarihinde aranan hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenledi. Polis ekipleri daha önceden tespit edilen 80 adrese baskın yaptı. Baskınlarda tutuksuz yargılanırken haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki 47 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Hırsızlık suçundan 24 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Ferhat K., hırsızlık suçundan 23 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Serkan Ç., dolandırıcılık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Fırat K., hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşen Ali Y., gasp suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası alan Muhammet D. de bulunuyor. Gözaltına alınan diğer hükümlülerden bazıları; Kadir K.;12 Yıl Hırsızlık, Bülent E. 9 Yıl 1 Ay Dolandırıcılık, Coşkun Ü.; 9 Yıl Dolandırıcılık, Ozan Y.;7 Yıl 8 Ay Yaralama, Ahmet B.;7 Yıl 6 Ay Kasten Öldürme, Hasan T.;6 Yıl 8 Ay Yağma, Kadir Ç.;6 Yıl 6 Ay Hırsızlık, Ali İ. Y.;6 Yıl 3 Ay Hırsızlık, Kazım D. D.;6 Yıl 3 Ay Kişi Hür. Yoksun Kılma, Cemal N.;6 Yıl Hırsızlık

Polis ekipleri tarafından polis merkezlerine teslim edilen şüpheliler işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.