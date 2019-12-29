Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
289.393
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7816
EURO
6.6449
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Curlingde olimpiyat heyecanı
Curlingde olimpiyat heyecanı
Gökçeada-Kabatepe hattında seferler iptal
Son Dakika
Gökçeada-Kabatepe hattında seferler iptal
Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu
Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

4 katli binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. 

4 katli binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. 

29 Aralık 2019 Pazar 10:34
7 Okunma
4 katli binanın çatısı alev alev yandı

Yangın Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 690. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri de hemen aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binanın çatısında soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI

Yangın çıkan binanın çatısının alev alev yanması bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarÇatıBinaYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FACİADAN DÖNÜLDÜ!
FACİADAN DÖNÜLDÜ!
TEM Otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı 
TEM Otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı 
Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü
Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü
Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı
Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı
Boğaz’da 10 milyar TL değerinde satılık 71 yalı
Boğaz’da 10 milyar TL değerinde satılık 71 yalı
İstanbul'da 1400 adrese eş zamanlı baskın: 274 gözaltı
İstanbul'da 1400 adrese eş zamanlı baskın: 274 gözaltı
Yeni metrobüs aracı test aşamasında
Yeni metrobüs aracı test aşamasında
Vali Yerlikaya'dan ''Türkiye'nin Otomobili'' paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan ''Türkiye'nin Otomobili'' paylaşımı
Küçükçekmece'de film gibi soygun
Küçükçekmece'de film gibi soygun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans