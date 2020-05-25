Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar için gün almak
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Anne leylek yuvayı terk etmedi
Anne leylek yuvayı terk etmedi
Erzincan'da köy yolları kapandı
Erzincan'da köy yolları kapandı
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İş fırsatları için hemen tıkla!

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısından alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:13
4 Okunma
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, İnönü Mahallesi Korutürk Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İddiaya göre aynı sokakta oturan vatandaşlar, komşularının apartmanının çatısından dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlerden dolayı bina sakinleri sokağa indi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış sebebini araştırdığı öğrenildi. Yangın çıkan binanın yan binasında oturan bir vatandaş, "Ailemi çıkardım. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Binadan apar topar çıktık. Diğer binanın çatısından başlamış. Bizim binaya da sıçramak üzere. Rüzgar olsa bizim çatıya da sıçrardı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceEvBinaÇatıYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İstanbul Boğazı turkuaza büründü
Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
Yunuslar İstinye Sahil'de görüldü
Yunuslar İstinye Sahil'de görüldü
Sultanbeyli'de iki aile arasında kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Sultanbeyli'de iki aile arasında kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Kadıköy'de bıçaklı kavga: 4 yaralı
Kadıköy'de bıçaklı kavga: 4 yaralı
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş üstü yoğunluğu
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş üstü yoğunluğu
65 yaş ve üstü bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı
65 yaş ve üstü bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı
Dünyada günlük uçuş trafiği 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti
Dünyada günlük uçuş trafiği 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti
Bayramın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Bayramın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı