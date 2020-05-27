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4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardında birçok firma seferlerini durdurmuştu. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 4 büyük otobüs firması 4 Haziran itibarıyla seferlere başlayacağını duyurdu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:13
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4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor

İSTANBUL - Bilet işlemleri Sağlık Bakanlığı’na ait Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınacak kodla yapılacak. HES kodu, uygulama üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girerek alınabilecek. Ayrıca, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp ve 2023'e mesaj atarak SMS yöntemiyle de alınabilecek. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması devam iller için ‘Seyahat İzin Belegesi’ alma zorunluluğu ise devam ediyor.

4 Haziran’da Türkiye geneli sefere başlayacak olan 15 Temmuz Demokrası Otogarı'ndaki firmalardan birinde yetkili olan Alaattin Çendek, “Şu an şirket olarak çalışıyoruz ancak sadece izin kağıdı olan yolcular gidebiliyor. 4 Haziran’dan sonra Türkiye genelinde seferlerimiz olacak. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. 50 kişilik bir araçta 25 kişi seyahat edecek. 1+1 şeklinde yani tek tek oturacak. Araçlar sürekli dezenfekte edilecek. Uçak ve trende kullanılan HES uygulaması bizde de geçerli olacak” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
4 Büyük Otobüs Firması4 HaziranSeferİstanbul
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