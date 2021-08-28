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30 Ağustos provası ve töreni nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı. 

28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:32
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30 Ağustos provası ve töreni nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) , girişleri

3- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

4- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

10- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes 

Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

11- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

13- Adnan Menderes Bulvarı’na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif Yollar

1. Turgut Özal Millet Caddesi

2. Fevzipaşa Caddesi

3. Atatürk Bulvarı

4. Sahil Kennedy Caddesi

DHA

Son Güncelleme: 28.08.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği30 Ağustos Zafer BayramıTörenYolTrafik
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