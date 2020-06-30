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3 araca çarparak durabildi

FATİH Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

30 Haziran 2020 Salı 09:51
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3 araca çarparak durabildi

Kaza, 01.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,  kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim B'nin kullandığı 34 BH 4043 plakalı hafif ticari araç, önce kavşaktan geçmek üzere olan Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 plakalı otomobile ardından Binali Aktan yönetimindeki 34 TK 9895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki belediye aracına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İbrahim Berk'i ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihVatan CaddesiKaza
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