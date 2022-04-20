2023 yılında dev organizasyona İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak

İSTANBUL - Dünya Havacılık sektörünün en prestijli organizasyon olan ve 3 bine yakın havacılık sektörünün üst düzey yöneticilerin katılacağı Routes World 2023'e İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin dünyana açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları İşbirliği ile Routes World 2023 organizasyonuna ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Türk Hava Yolları ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Routes World’un 2023 yılındaki ev sahipliğine ilişkin İstanbul Havalimanı’nda bugün gerçekleşen etkinlikte protokol imzaladılar. İmza törenine TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Routes CEO'su Steven Small katıldı.



TÜRKİYE TANITIMINA BÜYÜK KATKI OLACAK

Törende bir konuşma yapan Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, "Böyle önemli bir organizasyonun İstanbul’un ve dolayısıyla Türkiye’nin tanıtımına yapacağı olumlu katkı hiç kuşkusuz çok büyük olacaktır. Bugün Türkiye, TGA aracılığıyla dünyanın 140 ülkesinde yoğun bir şekilde tanıtım faaliyeti gösteriyor" diye ifade etti.



CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 100’ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR ORGANİZASYON OLACAK

Routes World 2023 ev sahipliği yapacak olmanın gururu içerisinde olduklarını ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, " Routes World 2023 etkinliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kısa zamanda kat ettiğimiz bu yol ve öncü çalışmalarımız sektörün saygın kuruluşlarının da takdirini kazanıyor. 2023 yılının ikinci yarısında, 2019 yılı yolcu sayısına ulaşacağız, bir sonraki hedefimiz ise yolcu sayımızı en geç 2026’da yılda 100 milyon yolcuya ulaştırmak. Routes World, bu takdiri artıracak ve İGA’yı global marka olma yolculuğunda daha da yukarı taşıyacak bir etkinlik. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce havacılık temsilcisini bir araya getiren ve havacılık otoriterlerinin görüşlerini paylaştığı Routes World ile 2023 yılında 4 bine yakın global üst düzey havacılık sektörü yöneticisi şehrimizi ziyaret edecek. İstanbul’un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek olan bu önemli buluşma ile İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlendirmek ve ülkemizin bu büyük potansiyelini göstermek için sabırsızlanıyoruz”dedi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR EV SAHİPLİĞİ OLACAK

Takribi 90 yıldır Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olmanın gururunu taşıyan Türk Hava Yolları olarak Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında gerçekleşecek Routes World 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıtalar, kültürler ve insanlar arasında köprü kurma vizyonumuz doğrultusunda ve her geçen gün büyüyen rota ağımızla, küresel hava taşımacılığındaki öncü pozisyonumuzu güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Ana üssümüz İstanbul'un eşsiz coğrafi konumu ve sahip olduğu önemli potansiyel ile dünya turizminde daha fazla öne çıkmasına katma değer sağlayacak Routes World 2023 etkinliği, bizim için önemli bir ev sahipliği olacak" diye konuştu.