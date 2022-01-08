2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022'ye dikkat!

2021 yılını geride bıraktık. 2021 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve yağışların önceki yıllara göre arttığı yıl oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Yine Kasım ayıda son 50 yılın en sıcak aylarından biri oldu. Kasım ayında da en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana'da ölçüldü.

"2021 YILINDA PEK ÇOK AYDA REKOR SICAKLIKLAR GÖRDÜK"

2021 yılının iklimsel bir değişim sürecinden olduğumuzu hissettiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Nitekim artık ülke olarak iklimsel bir değişim süreci içindeyiz. 2021 yılına ay ay bakacak olursak, genel olarak sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu, hatta pek çok aylarda da rekor sıcaklıkları gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2021 Ekim ayı içinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Aynı zamanda ekim ayı itibarıyla tarım su ayına giriyoruz. Ancak ekim ayında yağışlarda yüzde 39 oranında azalma olduğunu gördük. Yine 2021 Kasım ayında sıcaklıklar çok yüksek oldu. Hatta 2021 Kasım ayından son 50 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. Yine Kasım ayında yağış da yüzde 21 oranında azaldı. Eylül ayında yağışlarda yüzde 35 oranında bir artış var. Ancak bu dönemde sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ekim ayında Giresun'da kuvvetli bir sel yaşandı. Bu sel yüzünden topraklarımızın verimli kısımlarını kaybettik" dedi.

"TEMMUZ AYINDA SON 50 YILIN 2'NCİ EN SICAK AYINI YAŞADIK"

Dr. Demirhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2021 yılı yaz aylarında ise sıcaklıkların yine ortalamaların çok üzerinde olduğunu gördük. Ağustos ayında son 50 yılın 6'ncı en sıcak ayını geçirdik. Temmuz ayında yine son 50 yılın 2'nci en sıcak ayını yaşadık. Haziran ayında ise son 50 yılın en sıcak 16'ncı en sıcak ayını oldu. Yıl boyunca sıcaklıklar hep ortalamanın üzerindeydi. Yine 2021 yılında yaz aylarında yağışlarda artış yaşandığını gördük. Örneğin ağustos ayında Karadeniz'de sel felaketi yaşandı. Temmuz ayında Rize ve Artvin'de sel oldu. Ancak bu yağışların bize verimli yağışlar olarak dönmediğini gördük. Aynı zamanda 2021 Nisan ve Mayıs ayında yağışlarda yüzde 45'ten fazla bir azalma yaşandı"

"2022 YILINDA DA BENZER ŞEKİLDE OLAYLARIN YAŞANMASI MÜMKÜN"

2021 yılında kış aylarında İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağdığını hatırlatan Dr. Demirhan, "2021 yılı genel olarak sıcaklıkların rekorlar düzeyinde olduğu bir yıl oldu. Ocak ve kasım ayı arasındaki dönemde sıcaklıklar ortalamaların üzerindeydi. Yine bu yılda yağışlarda kuvvetli yağış şeklinde görüldü. Bu kuvvetli yağışlarda bize sel felaketlerini getirdi. Küresel olarak bir sıcaklık artışının içindeyiz. Ülkemizi bu küresel sıcaklık artışından soyutlayamayız. Önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışı bu şekilde devam ederse meteoroloji koşullarının normallerin üzerinde olmasını bekliyoruz. 2021 yılını sıcaklıklar ortalamanın üzerindeydi. Sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olması kuvvetli yağış, sel felaketleri, yıldırım ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar iklimsel olarak sıcaklığın artmasıyla beklenen süreçlerdi. 2022 yılında da benzer şekilde olayların yaşanması mümkün" diye konuştu.