Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye...
Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Denizli Merkezefendi’de 138 m² arsa satılacak
Denizli Merkezefendi’de 138 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022'ye dikkat!

2021 yılında sıcaklık ve yağış rekorları kırıldı.  2021 Temmuz ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçülen 49.1 derece, Türkiye rekoru oldu. Kasım ayında son 50 yılın en sıcak aylarından biri yaşandı. 2021 yılını değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "2021 yılı genel olarak sıcaklıkların rekorlar düzeyinde olduğu bir yıl oldu. 2021 yılında sıcaklıkların artması nedeniyle kuvvetli yağış, sel felaketleri, yıldırım ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. 2022 yılında da benzer şekilde olayların yaşanması mümkün" dedi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:33
6 Okunma
2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022'ye dikkat!

2021 yılını geride bıraktık. 2021 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve yağışların önceki yıllara göre arttığı yıl oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Yine Kasım ayıda son 50 yılın en sıcak aylarından biri oldu. Kasım ayında da en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana'da ölçüldü. 

"2021 YILINDA PEK ÇOK AYDA REKOR SICAKLIKLAR GÖRDÜK"

2021 yılının iklimsel bir değişim sürecinden olduğumuzu hissettiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Nitekim artık ülke olarak iklimsel bir değişim süreci içindeyiz. 2021 yılına ay ay bakacak olursak, genel olarak sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu, hatta pek çok aylarda da rekor sıcaklıkları gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2021 Ekim ayı içinde sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Aynı zamanda ekim ayı itibarıyla tarım su ayına giriyoruz. Ancak ekim ayında yağışlarda yüzde 39 oranında azalma olduğunu gördük. Yine 2021 Kasım ayında sıcaklıklar çok yüksek oldu. Hatta 2021 Kasım ayından son 50 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. Yine Kasım ayında yağış da yüzde 21 oranında azaldı. Eylül ayında yağışlarda yüzde 35 oranında bir artış var. Ancak bu dönemde sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ekim ayında Giresun'da kuvvetli bir sel yaşandı. Bu sel yüzünden topraklarımızın verimli kısımlarını kaybettik" dedi.

"TEMMUZ AYINDA SON 50 YILIN 2'NCİ EN SICAK AYINI YAŞADIK"

Dr. Demirhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2021 yılı yaz aylarında ise sıcaklıkların yine ortalamaların çok üzerinde olduğunu gördük. Ağustos ayında son 50 yılın 6'ncı en sıcak ayını geçirdik. Temmuz ayında yine son 50 yılın 2'nci en sıcak ayını yaşadık. Haziran ayında ise son 50 yılın en sıcak 16'ncı en sıcak ayını oldu. Yıl boyunca sıcaklıklar hep ortalamanın üzerindeydi. Yine 2021 yılında yaz aylarında yağışlarda artış yaşandığını gördük. Örneğin ağustos ayında Karadeniz'de sel felaketi yaşandı. Temmuz ayında Rize ve Artvin'de sel oldu. Ancak bu yağışların bize verimli yağışlar olarak dönmediğini gördük. Aynı zamanda 2021 Nisan ve Mayıs ayında yağışlarda yüzde 45'ten fazla bir azalma yaşandı"

"2022 YILINDA DA BENZER ŞEKİLDE OLAYLARIN YAŞANMASI MÜMKÜN"

2021 yılında kış aylarında İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağdığını hatırlatan Dr. Demirhan, "2021 yılı genel olarak sıcaklıkların rekorlar düzeyinde olduğu bir yıl oldu. Ocak ve kasım ayı arasındaki dönemde sıcaklıklar ortalamaların üzerindeydi. Yine bu yılda yağışlarda kuvvetli yağış şeklinde görüldü. Bu kuvvetli yağışlarda bize sel felaketlerini getirdi. Küresel olarak bir sıcaklık artışının içindeyiz. Ülkemizi bu küresel sıcaklık artışından soyutlayamayız. Önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışı bu şekilde devam ederse meteoroloji koşullarının normallerin üzerinde olmasını bekliyoruz. 2021 yılını sıcaklıklar ortalamanın üzerindeydi. Sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olması kuvvetli yağış, sel felaketleri, yıldırım ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar iklimsel olarak sıcaklığın artmasıyla beklenen süreçlerdi. 2022 yılında da benzer şekilde olayların yaşanması mümkün" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Deniz DemirhanIklimİklim Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3'üncü Marmara Denizi Sempozyumu başladı
3'üncü Marmara Denizi Sempozyumu başladı
Fatih'te yine İETT otobüsü kazası; 5 yaralı
Fatih'te yine İETT otobüsü kazası; 5 yaralı
Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Sancaktepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu
Sancaktepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu
3’üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı
3’üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
İş makinasının kepçesi park halindeki otomobilin üzerine düştü
İş makinasının kepçesi park halindeki otomobilin üzerine düştü
16'ncı Türk-Arap İşbirliği Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek
16'ncı Türk-Arap İşbirliği Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek
Ataşehir'de dairede yangın
Ataşehir'de dairede yangın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma