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2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:14
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2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı. Askeri gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaGemiIstanbul BoğazıKaradenizMarmara
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