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2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

AVCILAR'da polis ekipleri tarafından durdurulan taksiden kaçan İran uyruklu M.A., takip sonrası Esenyurt'ta yakalandı. M.A.'nın bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 2 kilogram metanfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.

13 Mart 2021 Cumartesi 09:39
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2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Avcılar'da şüphe üzerine durdurmak istediği taksi yavaşladığı sırada, araçtan inen bir kişi hızla kaçmaya başladı. Şüpheli kişinin eşkalinin bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Şüpheli, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bir araçla ilerlerken yakaladı. Gözaltına alınan İran uyruklu M.A.'nın aracında, 3 parça halinde 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarEsenyurtIranlıUyuşturucuPolis
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