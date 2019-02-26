2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete sunulan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu, yüzlerce kişiyi kekemelik sorunundan kurtarıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda verilen Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu’na kekemelik, hızlı konuşma ve tutukluk problemi olan 6 ila 60 yaş arasındaki kişilere eğitim veriliyor.

3 HAFTALIK EĞİTİMLE KEKEMELİKTEN KURTULUYORLAR

Kursiyerler, günde beş saat olmak üzere ritmik konuşma, doğru nefes alma, harf çıkarma ve konuşma pratiği dersleri alıyor. Gruplar şeklinde ilerleyen eğitimlerde 3 hafta yüz yüze yoğunlaştırılmış eğitim uygulanıyor. Bunun yanında doğru şekilde nefes alıp verme, doğru konuşma tekniği ve dudak kasların gelişmesine katkı sağlama çalışmaları yapılıyor. Terapistler uygulamanın bilgisayar programlarından yararlanılarak her sabah müzik ile birlikte gelişme ve rahatlama egzersizleri yapıldığını belirtti.

Eğitimin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kurs sonrasında kontroller yapıldığını söyleyen yetkililer, 2013’te başlayan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu’na katılan 2 bin 350 kişinin kekemelik probleminden kurtulduğuna dikkat çekti.

“BAĞCILARLI VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINA KESİN ÇÖZÜM BULUYORUZ”

Kekemelik kursuna önem veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı zaman zaman derse katılan kursiyerleri ziyaret ediyor. İnsanların konuşma bozukluğu sebebiyle iş ve sosyal yaşamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Çağırıcı, “Kurslarımız sayesinde hemşehrilerimizin sorunlarına kesin çözüm buluyoruz” dedi.