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18 yaş altı için özel spor etkinliği düzenlendi

Kısıtlı saatlerde sokağa çıkabilen 18 yaş altı bireyler için Kağıthane Belediyesi bir spor etkinliği düzenledi. Alanında uzman eğitmenler tarafından, evlerde kolayca uygulanabilecek egzersizler, sosyal mesafe kuralına uyularak gençlere öğretildi. Aynı zamanda programda, psikolojik destek almak isteyen gençler için de uzman psikologlar bulundu.

29 Mayıs 2020 Cuma 15:56
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18 yaş altı için özel spor etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çarşamba ve Cuma günleri 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 18 yaş altı bireyler için Kağıthane Belediyesi bir etkinlik düzenledi. Alanında uzman spor eğitmenler Hasbahçe'de gençlere evlerinde de rahatlıkla uygulayabilecekleri spor eğitimleri verdi. Verilen bu eğitimle gençlerin motivasyonunu arttırılması hedeflendi. Eğitimde profesyoneller gençlere, stepler halinde aerobik ve jimnastik hareketlerinden oluşan kur düzenlendi.

Aynı zamanda alanda Psikolojik Sağlık Masası da kuruldu. Koronavirüs sürecinde gençlerin karşılaşabilecekleri kaygı ve stres gibi durumlara karşı nasıl mücadele edecekleri öğretildi.

“AMACIMIZ GENÇLERİN EVDE GEÇİRDİKLERİ SÜREYİ DAHA VERİMLİ KILMAK”
 

Kağıthane Belediyesi Spor Antrenörü Esra Doğan, gençlere yönelik bu çalışmanın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğan, “Koronavirüs sebebiyle hepimiz bir süredir evlerimizdeyiz. Malum gençlerimiz de çok kısıtlı zamanlarda dışarıya çıkabiliyorlar. Bizler de bu kısıtlı zamanlarını nasıl değerlendirebilirler, evde ne tür egzersizler yapabilirler diye düşündük ve bir çalışma başlattık. Bugün gençler saat 15.00’a kadar dışardalar. Biz de bu süreyi değerlendirmek istedik. Talep oldukça fazla oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Amacımız gençlerimizin evlerinde geçirdikleri süreyi daha verimli hale getirmek oldu” şeklinde konuştu.
 

“GENÇLERİN KORONAVİRÜS SÜRECİNİ NASIL DEĞERLENDİRDİĞİNİ KONUŞTUK”

Kâğıthane Belediyesi Aile Danışma Biriminde görev yapan Halide Erdoğan, “Burada bulunma amacımız gençlerin Koronavirüs sürecini nasıl yaşadığını değerlendirmekti. Bu süreci nasıl geçirdiler, nasıl deneyimlediler, evde olmak nasıldı ve bugün dışarda neler hissediyorlar sorularını konuşmak için geldik. Sorularımızı sorduk, verimli bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
özel Spor Etkinliği18 Yaş AltıKağıthane Belediyesi
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