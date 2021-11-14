16 ilçeye tsunami levhası yerleştirilecek

İSTANBUL (DHA)

Olası İstanbul Depremi'ne karşı hazırlıklar sürdürülürken, Büyükçekmece'den sonra 16 ilçede tsunamiye karşı uyarı levhaları yerleştirileceği, kıyı şeridinde bulunanların cep telefonları, internet, hoparlör gibi çeşitli yollarla uyarılmasının hedeflendiği açıklandı.

Dünyada 120'den fazla ülkede örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi tarafından Düzce Depremi'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle 'Afete Hazır mıyız?' konulu online panel düzenlendi. Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki 710 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 679 kişinin yaralandığı depremin yıldönümünde İstanbul Genel Sekreteri İlknur Doruker'in yönettiği panele katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, 1999'daki Gölcük ve ardından Düzce depremlerinin Türkiye için bir milat olduğunu anlattı. Duran, İstanbul'da 1.2 milyon binanın 367 binin 2000 yılından sonra yapıldığını olası İstanbul Depremi'nde 194 bin binanın belli şekilde hasar göreceğine ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu bildirerek, "Aradan geçen süreye rağmen henüz afetlere hazır değiliz. Doğadaki olayları çok iyi gözlemleyip anlayamadığımız için bilim ve teknikten uzak kentler oluşturduk, deprem, sel, tsunami, heyelan gibi tehlikelerin göbeğine kentlerimizi koyduk" dedi. Duran, BM tarafından belirlenen sürdürebilir dayanıklılığı oluşturmak için 10 temel prensibi yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı. Duran, 1999 depremlerinden sonra yapılan birçok çalışmaya ek olarak neler yapılabileceklerini gözden geçirerek hareket ettiklerini, bilim insanlarının destekleri ile çalıştaylar düzenlediklerini kaydederek şöyle dedi:

"İnsanlar kötü günleri çabuk unutur. Bu nedenle eğitim ve farkındalık sürekli olmalı. İstanbul'da olası depremde tsunami görüleceği belirtiliyor. Boyu 6 metreleri bulacak dalgaların neden olduğu tsunami güneydeki Silivri'den başlayıp Pendik'e kadar 17 ilçede görülebilecek. 17 ilçe için risk durumunu ayrı paylaştık. İlçe planlarında eylem planları da var. Ancak bizim önceliğimiz tsunamiden çok deprem gerçeği. 39 ilçe için ilçe heyelan farkındalık kitapçıkları hazırladık. Heyelan duyarlılık haritasını bir iki yıl içerisinde tamamlayacağız. Olası depremde İçme suyu ihtiyacının ambalajlı sularla karşılanmasının yol durumu göz önüne alındığında çok gerçekçi olmayacağını göz önüne alarak yerel kaynakların değerlendirilmesi çalışması başlattık. 25 milyon ton enkazdan bahsediyorsak, ilçe belediyeleri de dahil etmemiz gerekir."

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, bir süre önce Büyükçekmece'deki sahil kesimine yerleştirdikleri tsunami uyarı levhalarının benzerlerini sahil şeridindeki diğer 16 ilçede sürdüreceklerini söyledi. Duran, Kandilli Rasathanesi ile görüştüklerini erken uyarı sisteminde raylı ulaşım ve doğalgaz sistemlerinin otomatik durdurulması, sahil kesimindekilerin hoparlör, internet, radyo gibi yollarla uyarılması çalışması yapıldığını anlattı. İstanbul'un birçok ilçesinde hızlı tarama sistemini uygulamaya koyduklarını anlatan Duran, bu çalışmada konut sahiplerini uyararak duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini ekledi.

MALATYA DEPREMİ

Panelin konuşmacıları arasında yer alan jeofizik uzmanı sismolog Dr. Oğuz Gündoğdu, Düzce Depremi sırasında Bolu'da bulunduklarını, dönemin Bolu Valisi ile görüşmelerinden çok kısa süre sonra büyük depremin meydana geldiğini anlattı. Yerel yönetici ve eğitmenlerin olası depremde ne yapacakları konusunda henüz yeterince bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan Dr. Gündoğdu, afetlere karşı bilgilendirme ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dr. Gündoğdu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün kaydedilen 4.7 büyüklüğünde depreme değinirken, bu bölgedeki fayın aktif olduğunu söyledi.