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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

KORONAVİRÜS  salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapıldı.

29 Kasım 2020 Pazar 08:44
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Dünyayı ve ülkemizi esir almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirdi. Yolu daraltarak tek şeride düşüren ekipler, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Herhangi bir izin belgesi veya mazereti olmayanlara ceza kesildi.

Denetimler kısıtlamanın sona ereceği saate kadar devam edecek. Kısıtlamalar Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemi15 Temmuz Şehitler KöprüsüDenetimPolis
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