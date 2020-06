15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çarşıyı yine su bastı

“EŞYALARIMIN ÇOĞU KULLANILAMAZ HALE GELDİ"



İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt bölümünde bulunan çarşıyı da yine su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.



Elektronik satışı yapan Şahin Ayar büyük zarara uğradığını belirtti. Ayar, “Dükkanlarımızı beşinci kez su basıyor. Zaten tavanın şeklinden belli oluyor. Elektronik eşyalarım mahvoldu. Arkadaşlar gelip tutanak tuttular inşallah yardımcı olurlar. Perişan durumdayız. Bu akşam ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyalarımın hepsi ıslandı. Malzemelerimin çoğu kullanılamaz hale geldi. Paspas yaptık temizledik ama büyük bir kısmınız atacağız maddi zararımız oluştu. Yukarıya naylon çektiler. Bir boru takmışlar yukarıdan gelen atık suların gitmesi için ama sular taştığı için komple dükkanları su bastı. Yan komşularım benden daha kötü durumda" şeklinde konuştu.





“BU SIKINTIYI HER YAĞMURDA ÇEKİYORUZ"



Otogarın alt katında ayakkabı dükkânı işleten Ahmet Saygın da, her yağmurda aynı sıkıntıyı çektiklerini dile getirdi. Saygın, “Bugün yine eskilere göre biraz daha iyi durumda. Yağmur kısa sürdü çünkü. Normalde bundan da beter bir hale geliyor. Sürekli çekiyoruz. Aşağıdaki dükkanların durumu çok daha kötü durumda. Arkadaşlarımız mağdur oldu. Malları ıslandı. Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor. Büyük sıkıntı çekiyoruz. Yukarıyı tam anlamıyla yapamadılar. Tüm bu sorunlar ondan kaynaklı yaşanıyor" ifadelerini kullandı. (İSTANBUL)