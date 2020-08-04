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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'da bayram dönüşü hareketliliği

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinde şehir dışından gelen otobüsler nedeniyle otogarda yoğunluk oluştu.

04 Ağustos 2020 Salı 11:01
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'da bayram dönüşü hareketliliği

İSTANBUL - Kurban Bayramı nedeniyle 4 günlük tatilin ardından şehir dışına çıkan vatandaşlar, İstanbul'a gelmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketlilik yaşandı. Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine giden pek çok vatandaşın bayram dönüşü kurban eti ve yiyecek getirdiği görüldü. Kimi vatandaşlar servis kullanarak, kimi de taksilerle otogardan ayrıldı. Sabah saatlerinde Amasya’dan dönen Sevinç Canpolat, "Amasya’dan geliyoruz. Ailemi ziyaret ettim. Sakin bir bayramdı. Koronavirüs nedeniyle çok dışarı da çıkmadık. İşe başlayacağım o yüzden geldim. Güzel bir tatil oldu" dedi.

Samsun’dan dönen İsmail Karamısır da "Tatilimizi yaptık geldik. Kışlık bakliyatımızı, kurban etimizi getirdik. Yaklaşık 10 gün kaldım. Kurbanımızı kestik, işlerimizi hallettik döndük. Artık tatil bitti, işe başlayacağım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Tatili15 Temmuz Demokrasi OtogarıBayram Dönüşü Hareketlilik
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