Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
501.417
DOLAR
8.6118
STERLİN
12.0398
EURO
10.2980
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik...
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk...
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
İş fırsatları için hemen tıkla!

147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı

İNTERNET üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A. (30) Kağıthane'de yakalandı. 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

17 Haziran 2021 Perşembe 09:43
2 Okunma
147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A.  isimli şüpheliyi yakaladı. 8 Haziran'da  Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
InternetDolandırıcıKağıthane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu
İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu
Bayrampaşa'da taksi ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 
Bayrampaşa'da taksi ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 
Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 
Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 
AKM yüzünü gösterdi
AKM yüzünü gösterdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma