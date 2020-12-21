Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1379
ALTIN
462.680
DOLAR
7.6875
STERLİN
10.1679
EURO
9.3379
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ölü bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri kız çocuğunun yaşadığı evde detaylı olay yeri çalışması yaparken, ailesi sinir krizi geçirdi. Kız çocuğunun cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

21 Aralık 2020 Pazartesi 07:57
26 Okunma
14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ölü bulundu

Olay Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgül Sokak'ta 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Yüsra Işıtman (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten genç kız ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile  kızlarının hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken yaşananlar ile ilgili aileden de bilgi aldığı öğrenildi. Bu sırada küçük kızın ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı binaya akın etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından  Yüsra Işıtman'ın cansız bedeni incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çocukKızHastaVefatKüçükçekmece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Acil konularla ilgili bir eylem planı çalışacağız
İmamoğlu: Acil konularla ilgili bir eylem planı çalışacağız
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Maltepe'de doğalgaz kaçağı paniği
Maltepe'de doğalgaz kaçağı paniği
Bu sefer de bekçiye saldırdı
Bu sefer de bekçiye saldırdı
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Avcılar’da kentsel dönüşüm klasiği
Avcılar’da kentsel dönüşüm klasiği
Bayrampaşa'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Kartal'da iş yerinde yangın
Kartal'da iş yerinde yangın
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma