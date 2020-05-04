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14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama

İSTANBUL'da 20 Nisan günü babası ile gezerken bir anda ortadan kaybolan otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 18 yaşındaki gençten 14 gündür haber alınamıyor. Arnavutköy'de ormanlık alanda Taha için arama yapıldı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:37
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14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama

Küçükçekmece'de babası ile birlikte gezerken ortadan kaybolan 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Taha Yiğit'ten o günden beri haber alınamıyor. İddiaya göre babası ile bir müddet dışarıda dolaştıktan sonra eve dönecekleri sırada babasının yanından koşarak uzaklaşan Taha, gözden kayboldu. Baba Engin Yiğit tüm aramalarına rağmen Taha'yı bulamayınca polise gitti. Polis kaybolan Taha için arama çalışması başlattı.

KAYBOLDUĞU GÜN VE BİR GÜN SONRA GÜVENLİK KAMERASINDA

Ailenin bildirmesi üzerine polis ekipleri genci bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Taha'nın, kaybolduğu günün akşamında Başakşehir'de bir lokantaya girdiği ve orada yemek yediği işyerinin güvenlik kamerasından tespit edildi. Görgü tanıkları Taha'yı Başakşehir'de dolaşırken gördüklerini söyleseler de henüz Taha'nın izine rastlanamadı. Bir sonraki gün ise Arnavutköy'de bir şantiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taha'nın şantiyenin önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.

POLİS, JANDARMA VE GÖNÜLLÜLER, ORMANDA ARAMA YAPTI

Polisi arayan bir vatandaşın dün Taha'yı Arnavutköy'de ormanlık alanda gördüğünü söylemesi üzerine polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu. Yoğun yağmura ve havanın kararmasına rağmen ekipler, ormanlık alanı baştan sona tarayarak Taha'ya ait bir iz bulmaya çalıştı. Ellerinde fenerlerle ormanlık alanda arama yapan ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi. Bunun üzerine ekipler gelen başka ihbarları değerlendirmek için ormanlık alandan ayrıldı.

ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN

14 gündür kayıp olan Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, “20 Nisan Pazartesi günü Taha babasıyla Küçükçekmece'de gezerken eve giriş esnasında kaçmış. Otizmlilerde böyle bir davranış problemi sergilenebiliyor. O gün polise başvurduk, o günden beri arıyoruz. Arkadaşlar, gönüllüler, arama gönüllüleri ile birlikte arıyoruz fakat henüz hiçbir izine rastlayamadık. Kaçtığı günü akşam Başakşehir'de bir lokantada görüldü. Ertesi gün Arnavutköy Habipler yolunda görüldü. Bugün burada görüldüğüne dair bir haber aldık. Umutlandırdı bu bizi, baya bir umutlandık. Şu anda aranıyor. Allah kimseye yaşatmasın, çok üzücü, gecemizi gündüzümüze kattık, arama gönüllüleri var, polis ekipleri ile birlikte aradık" dedi.

ARTIK TÜKENDİK BİTTİK, LÜTFEN DUYARLI OLUN

Taha'yı görenlere seslenen anne Hülya Yiğit, “Ellerini vicdanlarına götürsünler, herkesin evladı vardır illaki Taha'yı biraz daha dikkat ederek, anında haber versinler, ihbar etsinler 155 veya benim numaramı arasınlar. Bir anne neler yaşıyor? Yemiyor, içemiyor, uyuyamıyor yapacakları bir polise ihbar etmek. Artık rica ediyorum 14 gün oldu. Artık tükendik bittik. Her günümüz inanın böyle geçiyor. Şu anda yağmur yağıyor, soğuk. Evladım şu anda nerede, ne yapıyor? İçim parçalanıyor, yağmur yağdıkça ben mahvoluyorum, gök gürledikçe. Lütfen diyorum lütfen duyarlı olun" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceKayıpOtoizmTaha Yiğit
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