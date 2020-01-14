'112 Acil Çağrı Merkezi' Eyüpsultan'a yapılacak

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından '112 Acil Çağrı Merkezi' binasının yapılmasının sağlanacağı imar planı değişikliği, resen onaylandı. Planlar, dün itibarıyla 1 ay süreyle askıya çıkarıldı. Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası içinde kalan, 9 bin 820 metrekarelik alan üzerine kurulacak yeni çağrı merkezinde; 110 itfaiye, 112 ambulans servisi, 155 polis imdat, 156 jandarma hizmetleri tek çatı altında birleştirilecek.



Bakanlıkça resen onaylanan yeni imar planlarının raporunda, yeni planın amacı şöyle açıklandı:



"İstanbul'un artan nüfusun ihtiyaçlarına yönelik 110 itfaiye, 112 ambulans servisi, 155 polis imdat ve 156 jandarma vb. hizmetlerin tek merkezde '112' numarası altında tek noktada hizmet vereceği İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasına ait imar planı üretmek."



Plan raporunda, işin kapsamıyla ilgili ise şunlar kaydedildi:



"Planlama alanı Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi, mülkiyeti Hazine'ye ait 2 ada 4 parsel ve mülkiyeti Silahtar Abdullah Ağa Vakfı'na ait 2 ada 44 parselin tevhit ve ifraz sonrası oluşan 9,820,70 metrekarelik 2 ada 86 parsel olarak belirlenmiştir. Toplam kullanım alanı 17,690 metrekare olan, bodrum, zemin ve 2 kat olarak tasarlanan hizmet binasının inşa edileceği alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatılmak üzere düzenlenmiştir.



'112 Acil Çağrı Merkezi', İstanbul İl Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AFAD) batı bitişiğindeki araziye yapılacak. Arazi, hem kuzey- güney yönünde hem de doğu- batı yönünde İstanbul'un orta noktası sayılabilecek yerde bulunuyor. TEM kenarında olmasının, merkeze ulaşım açısından kolaylık sağlayacağı belirtildi.



