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10 yılda 240 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 31 Ekim 2009 yılında mevcut terminal binasının hizmete girdiği  tarihininden itibaren, geride kalan 10 yıl içerisinde 240 milyon yolcuyu ağırladı.

10 yılda 240 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 31 Ekim 2009 yılında mevcut terminal binasının hizmete girdiği  tarihininden itibaren, geride kalan 10 yıl içerisinde 240 milyon yolcuyu ağırladı.

27 Ekim 2019 Pazar 16:09
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10 yılda 240 milyon yolcuyu ağırladı

İSTANBUL,(DHA)

41 milyon yolcu kapasiteli havalimanı, 2009 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı ve mevcut terminal binası ilk yılında 11 milyon 598 bin yolcuya hizmet verdi. Her yıl yolcu sayısını artıran havalimanında 2018 yılında 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl sonunda sayının 36 milyona ulaşması bekleniyor.

TERMİNAL KAPASİTESİ 41 MİLYONA ÇIKTI

33 milyon yolcu kapasitesi ile açılan mevcut terminal binasında 31 Temmuz 2018 tarihinde genişlemeye gidildi. 26 milyon euroya mal olan iç hatlar ek terminal binası ile kapasite sayısı 33 milyondan 41 milyona yükseltildi. Ek terminal binasını 25 bin metrekare büyüklüğünde bir alana sahip olup 4 yeni köprüye sahip ek bina içinde bin metrekarenin üzerinde ticari alanın yanı sıra yolcu salonları ile kadın ve erkek mescitleri de yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenYolcuHavalimanıönce Vatan
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