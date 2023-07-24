İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Kaymakam Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşliğinde Silivri’de bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak saat 06.30’da Kalepark Tesislerinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Mahallelerin sorunlarına ilişkin muhtarları dinleyen Vali Gül, muhtarlar ile istişare yaptı. Silivri SAK ekiplerince verilen ve İstanbul’daki muhtarlar arasında ilk olarak afet eğitimlerini tamamlayıp Destek AFAD Gönüllüsü olan Silivrili muhtarların kimliklerini de takdim eden Vali Gül, daha sonra Mübadele Müze Evi, Hünkâr-ı Şerif Cami (Fetih Cami) ve Tarihi Sarnıç Restorasyon Projesini ve Onaterler Konağı Kamera Müzesini ziyaret etti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Vali Gül, yürütülen projeler hakkında Başkan Yılmaz’dan detaylı bilgiler aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri ziyareti kapsamında ayrıca; Piri Mehmet Paşa Cami Külliyesi, Silivri Köy Pazarı, Tarihi Kısa Köprü, Gençlik ve Kültür Merkezi Proje Alanı, Sahil Cami Projesi Alanı, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü, Yeni Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi Projesi, Silivri Şehir Geçişi Viyadük Projesi, AFAD Lojistik Depolama Merkezini, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini, Gülsen-Ökkeş Nakıpoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezini etti. Vali Gül, Silivri ziyaretinde son olarak Barış Manço Kütüphanesi ve Etkinlik Alanının resmî açılış törenine katıldı.

HABER: METE YILMAZ