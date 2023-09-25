ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

İstanbul'a Vali olarak atanmasından dolayı Davut Gül' ü Marmara Grubu Vakfı Heyeti, sivil toplum kimliğiyle tebrik etti ve başarı dileklerini sundu. Heyet ziyaret sırasında hem Marmara Grubu Vakfı hem de 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında geniş bir bilgi arzında da bulundu. Dr. Akkan Suver, Engin Köklüçınar, Oğuzhan Ceylan, Mahmut Saklı, Av. Belgin Tanrıverdi, Ahmet Polat ve Hasan Yediyıldız'dan oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül' ü 27.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Açılışı'nı yapmağa da davet etti.