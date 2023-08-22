İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, bu ay yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Operasyonların İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda toplam 1533 kilogram uyuşturucu, 581 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 875 kişi yakalanırken, bunlardan 208'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi." bilgisi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin 1-22 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda 2 bin 361 narkotik olayına ilişkin 2 bin 813 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerden 155'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, narkotik uygulamalarında 907 kilo 823 gram uyuşturucu madde, 570 bin 201 ecstasy-captagon hap, 18 bin 497 sentetik ecza, 296 kilo 763 gram kimyasal madde ele geçirildiği belirtildi.

Jandarmanın narkotik operasyonlarında 53 zanlı tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca bu ay gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında ise 62 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden 53'ünün tutuklandığı, 9'unun da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 80 kilogram metamfetamin, 32 kilogram eroin, 47 kilogram kokain, 165 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 3 kilogram esrar, 11 bin uyuşturucu hap ile 20 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 84 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

AA