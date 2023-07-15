İSTANBUL AA- Üniversitenin Avcılar Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesi'nde açılan merkezde, bilimsel araştırmalara yönelik istatistik, simülasyon, büyük veri, doğal dil işleme ve yapay zeka gibi hesaplama temeline dayanan çalışmalar için yüksek performanslı bilgisayar yer alıyor.

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, yaptığı açıklamada, araştırmacıların bilimsel çalışmalarda günlerce süren işlemleri bu merkezde dakikalar içinde gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Merkezin Bilgisayar Mühendisliği bölümü içerisinde kurulduğunu dile getiren Aydın, "Bu bilgisayar, sadece üniversitemize hizmet vermeyecek. Diğer üniversitelerden araştırmacılara, ayrıca sanayi kuruluşlarına, şirketlere kadar çok yaygın kullanım alanı olacak. Yüksek Hesaplama Merkezi kısaca YÜHEM olarak faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Merkezin kendine ait bir internet sitesi olacağını ifade eden Aydın, kişilerin uzaktan erişimle de araştırmalarını yürütebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aydın, Yüksek Hesaplama Merkezi'nin Türkiye'ye birçok alanda fayda sağlayacağına dikkati çekerek, "Ben merkezin, üniversitemizin mühendislik alanı da dahil olmak üzere yeni gelişim alanları olan yapay zeka, sağlıkta mühendislik, endüstriyel mühendislik gibi birçok alanda aktif ve etkili olacağına inanıyorum. Merkezimiz sadece yurt içinde değil yurt dışında da araştırmacıların yaptırmak istediği işlemlere açık olacak. Hem ülkemiz hem İstanbul için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın ise merkezin bilimsel araştırmalarda multidisipliner bir yaklaşımla hizmet vereceğini anlattı.

Veriyle uğraşan herkesin yüksek hesaplama kapasitesine sahip platformlara ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Aydın, üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketler için veri yığınları içerisinden anlamlı sonuçlar çıkartmanın önemine değindi.